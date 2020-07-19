Гражданская позиция выражается на избирательных участках, а не на улицах - Колесникова

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданская позиция должна выражаться на избирательных участках, а не во время незаконных уличных акций. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Белорусской общины литовцев Виталия Колесникова.

Собеседница против, чтобы гражданская позиция выражалась на улицах, во время несанкционированных акций. Для этого есть избирательные участки, и каждый человек решает для себя, участвовать ему в голосовании или нет.

Виталия Колесникова живет в Беларуси 60 лет, страна менялась на ее глазах. По ее мнению, для того чтобы по достоинству оценить все эти изменения, нужно быть зрелым человеком.

"Свою страну надо любить. Умение ценить то, что имеешь, приходит с возрастом", - отметила она. Кроме того, нужно учиться, развиваться, чтобы уметь анализировать происходящее и не идти на поводу у чужого мнения. "Насколько мы зрелые для ситуации, зависит от каждого из нас", - заключила Виталия Колесникова.-0-