Гродненская "Дюймовочка", или Как живется женщине с ростом 122 см

Людмила родилась в обычной семье, "стандартным" малышом с абсолютно нормальными медицинскими показателями для здорового младенца. Она и сейчас чувствует себя полноценным человеком, несмотря на то, что ее рост сравним с ростом ребенка лет пяти – 122 см. В жизни Людмилы Бельской случалось всякое: и косые взгляды, и неприятные шутки в ее адрес, неоднократные отказы в трудоустройстве. Не говоря уже об элементарных бытовых трудностях, с которыми ежедневно маленькая женщина сталкивается на своем пути. Однако Людмила научилась пропускать "ненужное" мимо себя, а от жизни брать все.

"Извините, вы нам не подходите…"

В гродненский Центр помощи "Вера" Людмила пришла не за помощью, а по объявлению. Год назад в организацию требовался бухгалтер. Такое образование у женщины было, а вот опыта – нет.

"За свою жизнь я получала много отказов от работодателей в трудоустройстве. Имею средне-специальное образование "Бухгалтерский учет", но никогда бухгалтером не работала – не брали... Приходила на предприятия, в магазины, организации, но в ответ слышала только вежливое: "Извините, вы нам не подходите". В Центре помощи "Вера" впервые меня приняли на работу по специальности. С одной лишь оговоркой: придется много учиться и работать. Я в свою очередь рада, что тружусь в организации, которая тоже помогает детям и взрослым, столкнувшимся с инвалидностью", – рассказывает Людмила Бельская.

По росту отставала от младшей сестры

– Людмила, если начать сначала…. В какой момент стало понятно, что в семье родился необычный ребенок? Как себя ощущала и воспринимала сама?

– Я появилась на свет у обычных родителей с абсолютно нормальными показателями здоровья. Следом за мной, через год с небольшим, в семье прибавилась младшая сестра. Мы вместе росли и взрослели. А в какой-то момент стало очевидно: несмотря на то, что я старше, мой рост заметно отстает. Начались походы к врачам и обследования. Результат – диагноз ахондроплазия. Сейчас у меня II группа инвалидности бессрочно. Возможно, для родителей это было неожиданностью, никто не понимал, почему так вышло. Тем не менее они воспитывали меня как полноценного и здорового ребенка. В детском возрасте я не испытывала страданий или неудобств по этому поводу.

– В какой момент пришло понимание, что немного отличаешься от сверстников?

– В детстве я посещала обычные сады и общеобразовательную среднюю школу, училась с обычными детьми. Где-то с лет пяти стала замечать, что я меньше остальных. Это были такие минутные вспышки. Иногда это подмечали дети, но сказать, что меня такое внимание задевало, не могу. Уже в школе мой рост, конечно, стал всем заметен, но одноклассники относились ко мне хорошо. По умственным способностям я никак не отставала от них, была общительной, дружелюбной и жизнерадостной. А учитель по физкультуре порой ставил меня в пример остальным. Я была гибкая и хорошо выполняла упражнения на растяжку.

А если кто и позволял кинуть в мой адрес неприятное словечко, у меня находились заступники. Я и сама не позволяла себя обижать. В этом плане, конечно, благодарна своим родителям. Они с мудростью отнеслись к воспитанию. Никакого акцента на моей особенности мама и папа не делали, даже слов, что ты ребенок-инвалид, не произносили. Всегда чувствовала, что я любимый ребенок, что ничем не хуже других и заслуживаю уважительного отношения.

Обожаю платья, а колготы – не купить

– Как твоя особенность повлияла на выбор профессии?

– Есть документ, который регламентирует, кем я могу работать. Если простыми словами: мне показана умственная работа и не рекомендована физическая. Но в жизни не всегда все складывается согласно назначениям. Изначально я хотела получить специальность швеи. Чтобы в первую очередь уметь шить себе одежду. Понимала, что с этим будут трудности. Но окончила курсы по бухгалтерскому учету, долго не могла найти работу по специальности. Хотя всегда была полна решимости и желания работать. А потом от центра занятости все же получила трудоустройство на швейном производстве. Под мои параметры подстраивали оборудование, наращивали высоту педалей, чтобы я могла справляться с машиной. Шила я рабочую одежду.

– Кстати, как удается подбирать вещи для себя?

– Сейчас проблем практически не возникает. Выбор огромен. Я покупаю понравившиеся брюки, блузку, кофту и просто подгоняю под свой рост – умею это делать сама. Проблема только с выбором колготок. Точнее, выбора нет совсем. Взрослые модели слишком велики, детские не подходят по объемам и дизайну. Я, как любая женщина, обожаю платья – их у меня много, а вот колготок под них нет. Поэтому в осенне-зимний период у меня брючный вариант одежды, а летом смело ношу платья.

Свет включаю линейкой, в магазин хожу редко

– Людмила, с какими сложностями ежедневно сталкиваешься в быту, по пути на работу, в магазине?

– Например, на работу я добираюсь с другого конца города на общественном транспорте. Естественно, утром автобусы всегда битком, и эта давка доставляет массу неудобств. Во-первых, меня не видно остальным, часто на меня наваливаются, толкают. Некоторые принимают за ребенка, пока не сконцентрируют внимание на лице. Иногда, конечно, кто-то уступит место, предложит пройти сесть. Но так бывает далеко не всегда. Свет же я включаю любыми подручными предметами: линейкой, палкой – что под руку попадется. В магазин практически не хожу, так как мне сложно принести что-то побольше, чем бутылка молока. Покупки делает кто-то из моей семьи. Высокие ступеньки, нерегулируемые по высоте стулья, верхние полки в шкафу – часто приходится просить кого-то помочь. Все это для меня уже привычно и нормально, а как по-другому? Не стесняюсь лишний раз обратиться или кого-то позвать. Помогли – огромное спасибо, отказали – ничего страшного.

– Возникает ли в душе чувство обиды на обстоятельства, жизнь, Всевышнего?

– С возрастом я меньше стала об этом думать, меньше обращать внимание. Нос подняла и дальше пошла – нет так нет. А раньше плакала много, меня сильно обижали слова, которыми часто называют маленьких людей. Что мне больно и обидно, стараюсь не показывать. Порой слезы катятся непроизвольно, тогда уже ничего не скроешь. Я так живу, так привыкла. Если что-то не получается, как-то выкручиваюсь. Какого-то особого внимания к себе не требую. Потому как есть люди, которым живется гораздо сложнее и больнее, которые прикованы к постели, тяжело болеют. Мне жаловаться не на что.

– О чем мечтается маленькой леди? В чем счастье для тебя?

– Понимаете, самое главное – это ощущения. Я, например, счастлива. У меня есть родные, друзья, которых люблю. И для меня важно только то, что думают и как ко мне относятся люди, дорогие моему сердцу. А если какой-то прохожий неудачно пошутил в мой адрес, сказал гадость – это его проблемы. Значит, его в жизни что-то не устраивает. У меня есть любимый человек, которому абсолютно все равно, что я маленькая. Он не видит недостатков в маленькой женщине и готов за меня постоять.

– Людмила, что бы ты пожелала нашим читателям?

– Очень хочется, чтобы люди были немного добрее по отношению друг к другу, более отзывчивы, умели найти повод для радости, не желали и не делали друг другу зла.

Подготовил Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Благодарим за содействие в подготовке материала Социально-благотворительное учреждение помощи детям и взрослым "Центр помощи "Вера" (Гродно), www.c-vera.by

Информационный партнер Центра помощи "Вера" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА