Гродно и российская Ухта подписали договор о сотрудничестве

8 октября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Договор о сотрудничестве между городами Гродно и Ухта (Республика Коми, Россия) подписан сегодня во время 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и России в Жодино, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия - основной партнер для Гродно. Мы эффективно сотрудничаем со страной, в частности, с нашими городами-побратимами. Сегодня подписали с Ухтой дополнительное соглашение о сотрудничестве. В первую очередь оно предполагает торгово-промышленное взаимодействие. Например, наша мясная и молочная продукция широко представлена и популярна в России, однако в северной части страны ее мало. Благодаря договору в ближайшее время командируем в Ухту представителей наших ведущих предприятий для подписания контрактов о поставках", - рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненского городского исполнительного комитета Мечислав Гой.

Среди предприятий, продукция которых в скором времени может появиться в большем объеме в российском городе, ОАО "Молочный Мир", ОАО "Гродненский мясокомбинат", СООО "Квинфуд", СООО "Конте Спа".

Также Мечислав Гой подчеркнул, что обсудит с мэром Ухты взаимодействие и развитие сферы образования в городах-побратимах.

Договор о побратимских связях между городами Гродно и Ухта был подписан в 2017 году.-0-

Фото Рамиля Насибулина