В Жодино проходит встреча городов-побратимов Беларуси и России

8 октября, Жодино /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Жодино сегодня проходит 10-я встреча городов-побратимов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские и российские партнеры собрались, чтобы обсудить состояние и перспективы взаимодействия во многих сферах, в первую очередь в экономической и социальной. Тема встречи - "Побратимство как важный потенциал укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов".

Председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города", председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура рассказал корреспонденту БЕЛТА, что состоится митинг, посвященный Году народного единства, и будет дан старт легкоатлетическому и автопробегу "Эстафета единства".

В программе работы делегаций Беларуси и России - пленарное заседание, работа в секциях, а также посещение предприятий и организаций Жодино, в том числе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

По словам Бориса Батуры, побратимское движение Беларуси и России имеет большую историю и хорошие результаты. Участники белорусско-российской встречи поделятся опытом экономического сотрудничества, развития связей в социальной, культурной и образовательной сферах. Партнерские пары представят наиболее интересные совместные проекты.

Приветствие участникам юбилейной встречи направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что побратимское движение вносит неоценимый вклад в укрепление торгово-экономических связей между белорусскими и российскими предприятиями, способствует реализации совместных бизнес-проектов и обмену опытом между научными центрами и образовательными учреждениями, способствует развитию социальной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. "Убежден, что успешное проведение нынешней встречи будет содействовать эффективному расширению прямых контактов по линии органов власти, деловых, научных и творческих кругов, а также выработке конкретных решений, направленных на поступательное развитие всего комплекса отношений между городами и регионами наших братских стран", - отметил в приветствии Александр Лукашенко.

Предыдущая встреча городов-побратимов Беларуси и России состоялась в марте 2017 года в Могилеве. В ней участвовали около 150 человек.-0-