Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 25 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых районах Беларуси 25 мая ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части территории пройдут кратковременные дожди - днем в отдельных районах грозы. Ветер ожидается неустойчивый - 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 3 до плюс 9 градусов, днем воздух прогреется до 13-19 градусов.-0-

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