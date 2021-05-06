Группа "Аура": нельзя допускать власти активного меньшинства

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый сторонник Президента, действующей власти и порядка в стране должен свои действия коррелировать с государственным гимном о мирном характере белорусов. Такое мнение высказал композитор и продюсер, лидер группы "Аура" Евгений Олейник в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Ведущий программы руководитель телеканала ОНТ Марат Марков во время передачи вспомнил трагедию в Одессе, когда в мае 2014 года в результате столкновений и пожара в городском Доме профсоюзов погибли 48 человек. "Тогда при пассивности большинства несколько сотен боевиков, по сути, сожгли одесситов, - сказал он. - Несколько дней назад одесситы отметили эту годовщину. Причем сотни почтили память сожженных, как в Хатыни, а тысячи вышли на марш "правосеков", которые, по сути, поглумились над этим".

Евгений Олейник на это ответил: "Чтобы в государстве не происходило трагических событий, нельзя допускать власти активного меньшинства". Он поддержал мнение, что пассивное большинство должно становиться активным, чтобы суметь сохранить страну и не допустить кровопролития. С другой стороны, подчеркнул музыкант, сторонники государства тоже не должны, почувствовав силу, радикализироваться. "Я придерживаюсь того, что каждый сторонник Президента, действующей власти и вообще порядка должен свои действия коррелировать с государственным гимном", - считает Евгений Олейник.

"В Украине что, все поддержали майдан? Люди просто утром проснулись в другой стране. А активное агрессивное меньшинство это осуществило", - добавила его супруга, солистка группы "Аура" Юлия Быкова. По ее мнению, подобное могло произойти и в Беларуси. "Что в этой ситуации нас спасло? Сильный лидер и сильная структура госбезопасности. Если бы общество было доведено до какого-то предела, когда сил нет терпеть, то оно в какую-то сторону активно бы пошло. А так оппозиция достаточно сытая вышла протестовать, население тоже в принципе удовлетворено, поэтому все вот так вот".-0-