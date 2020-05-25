Группа компаний "А-100" привезла из Китая крупную партию защитных средств для медиков

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная партия средств индивидуальной защиты, купленная группой компаний "А-100", прибыла в Минск для распределения по медицинским учреждениям. Гуманитарный груз из Китая доставил грузовой самолет. Сегодня состоялась передача партии СИЗов Минской областной клинической больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

Компании "А-100" удалось найти в Китае и договориться о прямой поставке. Помимо масок в партию вошли 100 инфракрасных термометров и 1 тыс. защитных очков для медиков. Медицинские изделия в первую очередь предназначены для защиты медиков, которые обследуют и лечат больных с COVID-19. Средства индивидуальной защиты распределят между Минской центральной районной больницей, Минской областной клинической больницей и Минским научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии пропорционально потребности каждого учреждения здравоохранения.

"Помимо той помощи, которую оказывает системе здравоохранения государство, должны подключаться и те компании, у которых есть ресурс и возможности. Мы крупная устойчивая компания, которая за более чем 25 лет работы доказала: мы не просто зарабатываем деньги, но и стремимся быть там, где нужна поддержка. Помогать медикам - наш искренний внутренний мотив, социальная ответственность перед людьми и страной. Мы, как и все белорусы, хотим ускорить окончание этого непростого для всех периода, поэтому делаем все, что в наших силах, - отметил собственник группы компаний "А-100" Александр Центер. - Мировой опыт показывает, что именно врачи, медсестры и другой медперсонал нуждаются в защите, ведь эти люди трудятся на передовой, подвергают себя риску, чтобы лечить и спасать больных с коронавирусом. Мы участвуем там, где это возможно. И продолжим участвовать дальше".

Александр Центер

Компания начала оказывать помощь системе здравоохранения в связи с пандемией коронавируса в начале марта. За это время "А-100" поставляла медицинские изделия и средства индивидуальной защиты, оказывала прямую спонсорскую помощь. Финансовую поддержку получили Минская центральная районная больница, Республиканский клинический медицинский центр, территориальные центры социального обслуживания. Кроме того, было предоставлено более 6 тыс. бесплатных обедов медикам. Общий размер спонсорской помощи со стороны "А-100" за март - май превысил Br500 тыс.

"Мы получили около 30 тыс. одноразовых масок, 100 инфракрасных термометров, защитные очки - все это, безусловно, полезно для работы. Наши сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, но груз, который мы сегодня получили, очень пригодится для того, чтобы мы могли максимально обезопасить своих сотрудников, чтобы они себя чувствовали предельно защищенными", - сказал главврач Минской областной клинической больницы Александр Линкевич.

Александр Линкевич

"Хочу высказать слова искренней благодарности за такое надежное и постоянное сотрудничество, за активную помощь, которую нам оказывают. Именно группа компаний "А-100" одна из первых подставила нам плечо еще в марте и постоянно помогает в этой серьезной борьбе. Хочется отметить действительно социальную направленность и гражданскую ответственность таких поступков. От всей души благодарю их и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - добавил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

Борис Андросюк

По словам начальника главного управления по здравоохранению Минской области Натальи Боярской, ценность этого груза велика. "Очень приятно, что бизнес-сфера в нашей стране не осталась в стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией. Хотелось бы сказать слова благодарности компании "А-100". Они первые, кто поддержал систему здравоохранения Минской области и делает это по сей день. Ценность состоит не только в том, что это огромный вклад в организацию безопасного труда и сохранение здоровья медперсонала, но и в осознании того, что мы едины в этой борьбе - и государство, и бизнес. И, естественно, мы скоро победим", - сказала она. -0-

Фото Андрея Покумейко