Грызлов: интеграция России и Беларуси помогает эффективно противостоять западным санкциям

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активная интеграция России и Беларуси в рамках Союзного государства помогает Москве и Минску эффективнее противостоять западным санкциям. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов в интервью телеканалу "Россия-24", сообщает ТАСС.

"Она (санкционная политика Запада. - Прим. ТАСС) подталкивает Россию и Беларусь к более интенсивному объединению, более интенсивной интеграции, потому что именно интегрированная структура может противостоять западным санкциям с большей уверенностью, - сказал Борис Грызлов. - Сегодня мы говорим о том, что многие белорусские предприятия получили доступ к российскому рынку, российскому госзаказу. А российские предприятия, получив такого конкурента, будут стремиться к большему качеству производимой продукции. То есть это обоюдоинтересный подход".

Посол указал на то, что Россия предоставила Беларуси значительные скидки на цену на газ. Благодаря этому белорусские производители имеют возможность снизить стоимость производства продукции, что повышает ее конкурентоспособность.

Глава российского диппредставительства напомнил, что РФ и Беларусь планируют в 2022 году провести унификацию налогового и таможенного законодательства. Также, по его словам, планируется создать совместный интегрированный орган по контролю за налогами. А в 2023 году планируется создать единый рынок нефти.

Кроме того страны намерены объединить и рынки электроэнергии. "Рост ВВП Беларуси за 2021 год был на 14% обеспечен за счет электроэнергетики, в том числе за счет того, что начал работать первый блок БелАЭС. Мы говорим сейчас о едином рынке электроэнергии", - заявил дипломат.-0-