Гулевич рассказал о проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси

27 января Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном доме офицеров состоялся брифинг начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича для атташе иностранных государств, аккредитованных при Министерстве обороны Беларуси, и средств массовой информации, посвященный предстоящей проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Подготовка проверки проходит в условиях сложной военно-политической обстановки. Последние события в Казахстане показали возросшую роль коллективных военно-политических союзов в обеспечении национальной безопасности государств", - заявил Виктор Гулевич.

Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Проверка проводится в два этапа, и на завершающем этапе спланировано проведение совместного белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022".

"При разработке замысла проверки в том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развития кризисной ситуации в Республике Казахстан", - отметил Виктор Гулевич.

На первом этапе до 10 февраля проверяемые войска осуществят перемещение комбинированным способом в исходные районы и проведут комплекс мероприятий по слаживанию подразделений. В дальнейшем выдвинутся в назначенные районы выполнения учебно-боевых задач. После завершения перебазирования часть авиации ВВС и войск ПВО Беларуси и Воздушно-космических сил России приступят к совместному патрулированию воздушного пространства.

Одним из основных вопросов, подлежащих отработке в ходе первого этапа, является обеспечение своевременного создания в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях в соответствии с определенной обстановкой.

Оценке подвергнется готовность и способность выполнить учебно-боевые задачи силами и средствами совместного учебно-боевого центра ПВО.

Кроме того, Виктор Гулевич заявил, что активная фаза проверки начнется с 10 февраля проведением совместного учения "Союзная решимость - 2022", темой которого станет пресечение и отражение внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.

На втором этапе основное внимание будет уделено ведению оборонительных действий на назначенных рубежах по прикрытию государственной границы Республики Беларусь, в том числе на южном направлении, отработке учебно-боевых задач по огневому поражению вторгшегося противника, в том числе с боевой стрельбой и проведением бомбометания авиацией. В заключительной фазе учения будут отработаны вопросы разгрома противника проведением контрнаступающих действий.

Несмотря на внеплановость проверки и привлечение к ней части органов военного управления, соединений и воинских частей, в Вооруженных Силах в этот период продолжают выполняться мероприятия боевой подготовки в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил в этом учебном году.

Учение является завершающим этапом совместной проверки сил реагирования Союзного государства и направлено прежде всего на повышение боеспособности войск.

"Учение, проводимое в рамках проверки, носит сугубо оборонительный характер и не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Оно позволит на практике усовершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность назначенных сил выполнить задачи по предназначению", - сказал Виктор Гулевич.

По окончании проверки воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь, что происходило после всех предыдущих учений.-0-