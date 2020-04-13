13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарная помощь из Узбекистана поступит в больницы по борьбе с COVID-19, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гуманитарная помощь из Узбекистана будет направлена в организации здравоохранения, которые непосредственно занимаются борьбой с коронавирусом, - сказал Борис Андросюк. - Прибыли средства защиты. Эта тема, безусловно, сейчас актуальна. Во всех странах это проблема №1. Беларусь на сегодняшний день вкладывает в это огромные средства и усилия. Как вы знаете, мы сами производим средства защиты. И, как говорится, дорога ложка к обеду, особенно от друга. У нас действительно очень хорошие отношения с узбекской стороной. Мы уже не раз встречались, и, я думаю, такой шаг только укрепит наши дружеские и деловые отношения".

Узбекистан прислал в Беларусь самолет с медицинскими масками и другими средствами защиты Узбекская сторона передала одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски - всего 513 тыс. защитных изделий. Также самолетом доставили 500 тыс. погонных метров марли, 50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. л медицинского спирта.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день медработники страны обеспечены всем необходимым. "Но средств защиты много не бывает, поэтому будем наращивать их количество", - добавил он.

По распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь был отправлен самолет с изделиями медицинского назначения. Военный борт Ил-76 прибыл в Национальный аэропорт Минск в ночь с 11 на 12 апреля. Узбекская сторона передала одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски - всего 513 тыс. защитных изделий. Также самолетом доставили 500 тыс. погонных метров марли, 50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. л медицинского спирта. Сегодня состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза.

Этот груз предназначается белорусскому народу в качестве жеста доброй воли от президента Узбекистана, что подчеркивает дружественный характер как белорусско-узбекских отношений в целом, так и непосредственно лидеров двух стран. В знак благодарности узбекской стороне были переданы белорусские тракторы. Два МТЗ-82 загрузили в этот же самолет и отправили в Ташкент.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Узбекистан высоко ценит и дорожит дружбой с Беларусью - посол По распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь был отправлен самолет с изделиями медицинского назначения. Военный борт Ил-76 прибыл в Национальный аэропорт Минск в ночь с 11 на 12 апреля.