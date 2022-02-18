Гуманитарная помощь от Беларуси будет передана сегодня Кубе

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация МЧС во главе с заместителем министра Игорем Болотовым посетила Главный национальный штаб гражданской обороны Министерства революционных вооруженных сил Кубы и провела рабочую встречу с начальником Главного национального штаба генералом дивизии Рамоном Пардо Герра. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Обсуждались возможное подписание межведомственного соглашения о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и расширение профессиональных контактов. Кубинской стороне представлены возможности Университета гражданской защиты МЧС Беларуси по обучению кубинских специалистов.

Кроме того, представители МЧС посетили объекты обеспечения пожарной безопасности и гражданской обороны Кубы, а также Министерство внутренних дел, где состоялась встреча с заместителем руководителя пожарной службы МВД Кубы полковником Даниелем Чавесом Фухичиро. Стороны обсудили возможное подписание межведомственного соглашения о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации ЧС, расширение профессиональных контактов. Кубинской стороне представлены предложения по экспорту образовательных услуг, аварийно-спасательного оборудования и средств индивидуальной защиты пожарного-спасателя белорусского производства.

Белорусская делегация также посетила Центр Фиделя Кастро.

На сегодня запланирована официальная передача груза гуманитарной помощи от Беларуси Кубе. В перечне 14 позиций, среди них лекарственные препараты, мясные консервы и сухое цельное молоко.-0-