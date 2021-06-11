Гурин: призываем мировое сообщество к конструктивному и дружественному диалогу

11 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мы призываем все мировое сообщество к конструктивному и дружественному диалогу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказал председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин, комментируя обращение депутатов всех уровней и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.

"Мы поддержали обращение депутатов и сенаторов, потому что нельзя оставаться в стороне от происходящего. Наши европейские соседи, все мировое сообщество в целом продолжают накалять ситуацию вокруг Беларуси. Сейчас во всем мире и без того сложный период. Все страны без исключения стали заложниками нового вируса и экономического кризиса, который он принес. Сейчас как никогда важно объединиться в этой борьбе, помогать и поддерживать друг друга. А вместо этого мы видим закрытые воздушные границы, санкции в отношении наших ведущих предприятий, - сказал Максим Гурин. - Ради преодоления этих трудностей, ради процветания и развития не только Беларуси, но и всех стран в целом мы призываем мировое сообщество к конструктивному и дружественному диалогу".

По словам Максима Гурина, от принятых Западом санкций и решений в первую очередь страдают обычные граждане. "Белорусы по своей натуре очень миролюбивые и открытые. И сейчас из-за санкций, которые принимаются европейскими странами в отношении наших предприятий, закрытия воздушных границ, в первую очередь страдают обычные люди, - подчеркнул депутат. - В Беларуси прозрачная экспортно ориентированная экономика, мы производим огромное количество товаров, которые пользуются спросом за рубежом. Но из-за санкций пропадает возможность реализовывать их на привычных рынках. Это напрямую влияет на благосостояние и покупательскую способность белорусов. Из-за запретов, которые действуют в небе, люди даже в отпуск не могут съездить. Так для чего нужны были санкции? Отобрать у Беларуси рынки сбыта и занять наше место? Наказать обычных людей за их выбор? На мой взгляд, такое вмешательство во внутренние дела нашей страны недопустимо".

"Мы сделали свой выбор, и сейчас нас наказывают за это. Но Беларусь сильная страна, которая доказывала это на протяжении всей своей истории. Нам в наследство достался прекрасный край, у нас работящие и искренние люди. Благодаря сильной вертикали власти, развитому гражданскому обществу мы преодолеем все трудности и никогда не откажемся от своего мнения в угоду другим, - подчеркнул Максим Гурин. - Все, что мы делаем сегодня, какие решения принимаем, напрямую влияют на будущее. Важно всегда помнить, какой мир мы оставим нашим детям, внукам и правнукам".-0-