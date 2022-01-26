Гусаков: предстоит сформировать научную базу для искусственного интеллекта

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским ученым предстоит сформировать научную базу для искусственного интеллекта. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

"Уже в ближайшей перспективе нам предстоит сформировать научную базу для искусственного интеллекта, обеспечивающую его использование для обработки больших данных и реализации концепции "Интернет всего". Исследования и разработки в области цифровизации и искусственного интеллекта станут основой для умных систем в самых различных областях - от смарт-энергетики и умных городов до здравоохранения и задач, связанных с принятием управленческих решений и автоматизацией административных процедур", - сказал Владимир Гусаков.

Среди ярких результатов работы ученых он назвал офисный суперкомпьютер "СКИФ-ГЕО-ЦОД РБ" производительностью более 100 трлн операций в секунду. "Это в 10 раз больше, чем у предыдущих моделей. И это не просто физическое наращивание вычислительной мощности, а работа под запросы ресурсоемких приложений", - подчеркнул председатель Президиума НАН.

На основе академических суперкомпьютерных технологий в настоящее время функционируют комплекс для проведения испытаний элементов автотранспортных средств, система моделирования и инженерного анализа карданных передач, система расчета гидромеханических трансмиссий, телемедицинская система дистанционных консультаций по цифровым флюорографическим исследованиям, централизованная система электронной выписки лекарственных средств.

В НАН созданы Республиканский суперкомпьютерный центр коллективного пользования на базе суперкомпьютерных конфигураций СКИФ и базовая инфраструктура информационных технологий для поиска месторождений углеводородов и калийных солей, информационно-технологическая система анализа геолого-геофизической информации для разведки месторождений нефти и газа.

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