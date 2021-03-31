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31 марта 2021, 13:55

Гусаков: сотрудничество ученых Беларуси и России позволит создать новейшие технологии мирового уровня

Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве 30 марта прошло совместное заседание Президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук - "Россия и Беларусь: единое научное пространство", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

На заседании рассмотрены и одобрены важнейшие результаты работы РАН и НАН по итогам 2020 года, а также планы совместной деятельности.

"Чрезвычайно важно, что мы нашли возможность встретиться и обсудить ключевые вопросы нашей совместной деятельности даже в такое непростое время борьбы с пандемией, когда роль науки невозможно переоценить. Совместные заседания наших академий позволяют детально проанализировать текущие результаты сотрудничества и создают базу для дальнейшего плодотворного взаимодействия в области науки и технологий наших стран. Российские ученые традиционно входят в круг самых близких партнеров нашей Национальной академии наук, и мы считаем, что продолжение тесного сотрудничества позволит создавать новейшие технологии мирового уровня", - отметил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

Ученые Беларуси и России рассмотрели важнейшие результаты деятельности Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства и реализацию программ СГ, перспективные проекты программ. Научная элита двух стран обсудила расширение сотрудничества в рамках Международной ассоциации академий наук (МААН), штаб-квартира которой функционирует на базе НАН Беларуси. Предложено создать фонд поддержки науки при Международной ассоциации академий наук. Сегодня МААН объединяет 26 организаций из 16 стран, среди которых Беларусь, Россия, Азербайджан, Армения, Украина, Китай, Монголия, Молдова, Черногория, Грузия и Вьетнам.

Особое внимание было уделено усилению координации деятельности РАН и НАН в области новых медицинских технологий по решению задач профилактики и ликвидации последствий масштабных эпидемий. Как отмечено на заседании, главные составляющие успешного сотрудничества - многовекторность академической науки, наличие научных школ и молодых ученых, возможность трансграничного партнерства специалистов. Будет активизировано сотрудничество РАН и НАН в рамках Научного совета МААН по вирусологии, на регулярной основе будут проводиться видеоконференции по различным вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией.

На совместном заседании одобрено научное сопровождение разработки стратегических направлений пространственно-территориального и социально-экономического развития Беларуси и России на долгосрочный период и развитие сотрудничества в рамках стратегических направлений мегапроекта "Единая Евразия".

Также был заслушан доклад о совместных научных проектах в области сельского хозяйства. Организациям РАН и НАН поручено активизировать взаимодействие в области земледелия и растениеводства (обмен селекционным материалом сельскохозяйственных растений в рамках исследования генетических ресурсов), в области животноводства (селекционный процесс в животноводстве, повышение биологической ценности кормов, профилактика и лечение наиболее распространенных инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных).

Советам молодых ученых РАН и НАН поручено обеспечить эффективное продолжение сотрудничества в реализации совместных научно-исследовательских проектов, а также проведении совместных научно-технических и научно-организационных мероприятий - форумов, научных семинаров, школ молодых ученых, круглых столов.-0-

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