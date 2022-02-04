Гусаков: в мировой науке доминируют IT и биотехнологии

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мировой науке доминируют IT и биотехнологии. Такую точку зрения в разговоре с журналистами выразил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень сложно выделить приоритетные научные направления в нашей академии. И медицинские, и аграрные, и биологические науки важны. Но если говорить о мире в целом, то наиболее активно сейчас развиваются две сферы: информационные технологии и биосфера. Неизвестно, какая из них в итоге победит. На мой взгляд, биосфера может стать лидирующим направлением в науке, поскольку сейчас очень популярна экологическая тема и биотехнологии, - отметил Владимир Гусаков. - Если речь заходит об IT-сфере, то можно назвать такие разработки, как роботизация, искусственный интеллект, цифровизация и другие направления".

Он добавил: в НАН стараются совмещать эти две, казалось бы, несовместимые научные области, "чтобы искусственный интеллект состоял не только из электроники, но и из биотехнологий".

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