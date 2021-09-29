ГУВД Мингорисполкома о гибели сотрудника КГБ: это невосполнимая утрата для правоохранителей

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личный состав и руководство ГУВД Мингорисполкома выразили глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника Комитета государственной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Это тяжелый удар и невосполнимая утрата не только для родственников, но и для правоохранителей. Правоохранитель, который погиб, как герой, защищая интересы своей страны, навсегда останется в нашей памяти", - отметили в ведомстве.-0-