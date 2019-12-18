ГУВД: с Северинцем провели профилактическую беседу о недопустимости несанкционированных акций

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с размещенными в интернете призывами со стороны Павла Северинца о проведении несанкционированной акции на Октябрьской площади сотрудниками милиции с ним проведена профилактическая беседа о недопустимости противоправных действий, направленных на незаконную агитацию сбора граждан, а также проведения несанкционированных массовых мероприятий. Такая информация размещена на сайте ГУВД.

Павла Северинца также проинформировали, что сейчас в Беларуси проводится благотворительная акция "Наши дети". "Ежедневно во Дворце Республики проходят новогодние мероприятия для детей, которые прибывают в столицу из различных регионов республики. В том числе 20 декабря в здании Дворца Республики будет проводиться благотворительная акция, в которой примет участие большое количество граждан. Проведение несанкционированного мероприятия представляет угрозу безопасности детей и их родителей", - отметили в ГУВД.

Главная елка страны стартует 20 декабря На постановку новогодней сказки в пятницу продано 1,5 тыс. билетов. Представления продлятся до 6 января, всего ожидают около 60 тыс. посетителей.

Правоохранители предупредили Павла Северинца об административной ответственности в случае призывов к сбору на площади. "Кроме того, он предупрежден о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия", - подчеркнули в ГУВД. Здесь напомнили, что ранее во время несанкционированных мероприятий правоохранители неоднократно вели разъяснительную работу, чтобы предотвратить противоправные деяния как самим организатором, так и другими участниками акции.

По решению Мингорисполкома от 2 июня 2011 года №1554 проведение массовых мероприятий в частности не допускается на Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, проспекте Победителей, на участке проспекта Независимости от площади Независимости до площади Калинина, в парке Победы, на территории, прилегающей к Национальной библиотеке (ограничена проспектом Независимости, улицами Филимонова, Скорины, проездом между улицей Скорины и проспектом Независимости).-0-