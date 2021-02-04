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04 февраля 2021, 12:30

Хмель: при существующем уровне развития технологий недопустимо затягивать капремонт жилья

Андрей Хмель. Фото из архива
Андрей Хмель. Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При существующем уровне развития технологий и производства строительных работ недопустимо затягивать сроки проведения капитального ремонта жилья. Такое мнение высказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель на итоговой коллегии Минжилкомхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что в 2020 году в стране капитально отремонтировано 3,156 млн кв.м жилья (это самый высокий показатель за последние шесть лет), нам не удалось довести его удельный уровень до 3% от общей площади жилфонда в республике. Этот показатель по итогам года зафиксирован на уровне 2,7%. Выполнили доведенное задание по капремонту лишь Гродненская и Могилевская области. Мы сегодня четко понимаем, что ремонт жилья - одна из главных тем в обращениях населения, и должны уделить внимание срокам производства работ, ведь сегодня недопустимо при существующем уровне развития технологий и производства строительных работ и материалов затягивать проведение ремонта дома, не укладываясь в нормативные сроки строительства", - подчеркнул глава ведомства.

Министр сообщил, что, несмотря на сокращение в течение года количества объектов со сверхнормативными сроками строительства, все же остается проблема несвоевременного ввода жилых домов после капитального ремонта. По его информации, на конец прошлого года незавершенными были более 400 объектов. "И если в Минске и Могилевской области проведена большая работа по вводу незавершенных объектов (по итогам года введено в эксплуатацию 108 объектов в Минске и 327 в Могилевской области), то в Минской и Витебской областях ситуация, наоборот, ухудшается. Пора в этом вопросе поставить точку, местным органам власти вместе с территориальными органами Госстройнадзора необходимо еще раз провести инвентаризацию незавершенных объектов и принять меры по их вводу", - подчеркнул Андрей Хмель.

Министр отметил, насколько важно при проведении капитального ремонта жилья выполнять все предусмотренные виды работ в комплексе. "Комплексный ремонт с наиболее полным составом работ выполняется в большинстве своем только в Минске, частично в Гомельской области. И это одна из основных задач на 2021 год, у нас в этом направлении есть серьезные планы, чтобы помочь наладить эту работу в части нормативного регулирования", - добавил он.

Руководитель министерства сообщил, что в 2020 году завершена трехлетняя программа по замене лифтов, отслуживших нормативный срок. "Все области и Минск с установленным заданием справились. За последние три года более 1 млн жителей Беларуси стали пользоваться новыми безопасными лифтами. В ближайшей перспективе нам предстоит планомерная работа в этом направлении", - отметил министр.

В прошлом году при участии населения отремонтировано 5909 подъездов при плане 5498. "Нужно отметить, что с 2015 года в стране отремонтировано 58 189 подъездов, или 51% от всех домов, находящихся на обслуживании в организациях ЖКХ. Перевыполнено задание и по замене устаревшего осветительного оборудования на светодиодное в местах общего пользования", - проинформировал Андрей Хмель.-0-

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