Хмель: назрела необходимость повысить качество расследования аварий в ЖКХ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минжилкомхоз будет детально рассматривать все аварийные ситуации и анализировать причины их возникновения. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель на итоговой коллегии Минжилкомхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации руководителя министерства, комплекс мер по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период позволил обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения, чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано. "Вместе с тем с начала текущего года на объектах системы ЖКХ произошла 131 авария (на объектах водоснабжения - 102, в системах водоотведения - 1 и 28 в системах теплоснабжения). Расследования аварий сегодня - низкого качества. И уже назрела необходимость выстроить систему этих расследований, чтобы принципиально разбираться в причинах возникновения инцидентов", - отметил министр.

По мнению Андрея Хмеля, есть недоработки и в устранении самих аварий, поэтому учения по устранению прорывов тепловых сетей должны активно продолжаться. "С настоящего времени все аварийные ситуации будут детально рассматриваться в Минжилкомхозе. Причины возникновения аварий тоже будут тщательно анализироваться. И при разработке программы подготовки к следующему осенне-зимнему периоду все эти нюансы нужно учесть", - подчеркнул глава ведомства.-0-

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