Холодная погода сдерживает развитие теплолюбивых культур - Белгидромет

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установившаяся в Беларуси холодная погода с ночными заморозками сдерживает развитие теплолюбивых сельскохозяйственных культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В связи с понижением температурного режима агрометеорологические условия на территории страны ухудшились. Холодная с заморозками погода сдерживает появление всходов и дальнейшее развитие теплолюбивых культур, нарастание вегетативной массы трав, неблагоприятна для опыления цветущих плодовых культур", - рассказали в Белгидромете.

Цветки и завязи плодовых и ягодных культур чувствительны к заморозкам. Как отмечают агрометеорологи, при угрозе заморозков целесообразно проведение защитных мероприятий в садах. Кроме того, заморозки представляют опасность для появившихся всходов теплолюбивых культур. На участках, засеянных в апреле - начале мая, уже взошла кукуруза, местами на юге страны отмечены всходы раннего картофеля. Специалисты рекомендуют для защиты от заморозков окучить или замульчировать появившиеся всходы картофеля, на небольших площадях - укрыть полиэтиленовой пленкой или спанбондом.

"В ближайшее время из-за сохранения ночных заморозков не стоит спешить с высадкой рассады теплолюбивых овощей", - советуют в Белгидромете.-0-

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