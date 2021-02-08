Холоднее всего в выходные было в Докшицах - 26,7 градуса мороза

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холоднее всего в выходные было в Докшицах (Витебская область), температура воздуха опускалась до 26,7 градуса мороза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. "В прошедшие выходные температура воздуха была на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Самой холодной была ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 февраля. Температура воздуха на большей части территории Беларуси опускалась ниже 20 градусов мороза. Минимальная температура была зарегистрирована на метеостанции Докшицы - минус 26,7. В Минске в эту ночь было 26,1 градуса мороза", - рассказали в Белгидромете. В Докшицах было холоднее всего и в ночь с воскресенья на понедельник, с 7 на 8 февраля. Столбик термометра опускался до отметки в 26,5 градуса ниже нуля. В Минске температура воздуха в прошедшую ночь снижалась до 23,9 градуса мороза. По последним данным, во многих районах Беларуси наблюдается снежный покров высотой до 35 см (в Гродно - 47 см). Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно по югу страны пройдет снег. По юго-западу ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется восточный умеренный с усилением до порывистого, по юго-западу сильный порывистый. Температура воздуха днем составит 8-14 градусов мороза.-0- Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!