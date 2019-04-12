Хозяйства должны разработать графики наведения порядка на мехдворах и фермах - Анфимов

12 апреля, Глубокский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Хозяйства должны разработать графики наведения порядка на мехдворах и фермах. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов во время посещения сельхозобъектов и ознакомления с ходом посевной в Глубокском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Везде, куда я приезжаю, всем говорю и ставлю задачу составить планы-графики, по которым можно было бы наводить порядок на мехдворах и фермах, - сказал Леонид Анфимов. - Фермы немного в лучшем состоянии. Мехдворы (я вчера и в Поставском районе смотрел) требуют большего внимания и усилий со стороны руководителей хозяйств, заведующих мастерскими и руководства района, чтобы там действительно был обеспечен такой порядок, про который говорил глава государства".

По словам руководителя контрольного ведомства, после посещения Президентом "Купаловского" Шкловского района сотрудники госконтроля побывали в хозяйствах во всех регионах страны. "Были выявлены тысячи нарушений. Но больше всего меня возмутило, что произошедшая встряска не дала толчок к тому, чтобы люди, не дожидаясь посещения сотрудниками КГК и других органов надзора, приняли оперативные меры для устранения недостатков, которые вскрываются по ходу проведения мониторинга. Многие считают, что их это не коснется", - констатировал Леонид Анфимов.

Председатель КГК акцентировал внимание, что работа по выявлению фактов бесхозяйственности будет продолжена. "Мы этой проблемой будем заниматься постоянно. Тем более, вы знаете, Президент поддержал нашу инициативу по возрождению органов народного контроля по стране. За последнюю неделю мы семь уголовных дел возбудили по фактам бесхозяйственности. И это не последние: на выходе еще несколько, которые говорят о том, что нельзя так нерадиво относиться к народному достоянию", - подчеркнул он, назвав факт ненадлежащего хранения и содержания доильного оборудования в Бешенковичском районе. Также на выходе уголовное дело по Октябрьскому району Гомельской области, где в одном из хозяйств в 2011 году был введен в строй современный молочно-товарный комплекс. "Как мне говорили, с оборудованием космических технологий. И такая красивая картинка была показана по телевизору. Что стало на сегодняшний день - можно ужаснуться", - добавил Леонид Анфимов.-0-