Храните ваши саженцы... в холодильнике! Лайфхаки от опытного садовода

Нередко заветный кустик или дерево появляются у нас не в сезон. Как тогда их сберечь до теплых дней?

Такая необходимость возникает в тех случаях, когда температура почвы опускается ниже +3ºС, с постоянным местом вы не определились, а значит, и посадочную яму не приготовили. Растения к вам пришли с открытой корневой системой или относятся хоть и к районированным, но все же представителям теплолюбивой флоры. Существует несколько способов хранения посадочного материала.

Готовим прикоп

Самый простой, надежный и распространенный способ сохранить растения, особенно крупномеры, купленные поздней осенью или пришедшие по почте в начале зимы, - прикоп. Несмотря на заморозки, к началу декабря земля еще не промерзла и растения можно прикопать до весны. Для этого на защищенном от ветра и хорошо освещенном, желательно с южной стороны от построек, участке выройте траншею глубиной 55-60 см. Ее ширина и длина зависят от размера саженца. Корневая система должна легко разместиться на дне канавы. Если растений несколько, увеличьте ее длину. Выбирая место для прикопа, следите, чтобы грунтовые воды залегали глубоко от поверхности. В противном случае излишняя влага погубит зимующие растения.

Место для траншеи не обязательно искать на газоне или во дворе. Используйте освободившуюся от овощных культур часть огорода. До начала весенних работ этот участок будет свободен.

Для прикопа саженцы необходимо подготовить. Освободите корневую систему от упаковки. Внимательно осмотрите и удалите поврежденные и сомнительные корешки. Пришедшие по почте экземпляры в течение суток "напоите" чистой водой. Купленные в магазине и упакованные в субстрат тоже нужно "напоить", здесь обычно хватает двух часов.

Для теплоизоляции дно канавы (на 10 см) можно устелить любым природным утеплителем: опилки, ветки, мох. Аккуратно распределив корни под углом 45 градусов, уложите саженцы, полейте и присыпьте их рыхлой землей слоем в 30 см. Аккуратно утрамбуйте.

Если ваши растения пришли с закрытой корневой системой, то по такому же принципу можно прикопать горшки. Хвойные лучше вынуть из них. Корневая система таких растений, как правило, зимой дает хороший прирост, поэтому понадобится больше места.

Крона в прикопе должна быть ориентирована на юг, а корни - на север. Наземную часть саженцев хорошо укрыть лапником и утеплить любым синтетическим (не мокнущим) материалом. Оптимально подойдет пенопласт, но и деревянные доски тоже сгодятся. В течение зимы при наличии снежного покрова саженцы желательно дополнительно укрывать, засыпая снегом. А вот пленку лучше не использовать, чтобы не повысить температуру.

Освобождать обработанные воском растения от такого защитного слоя не надо: он поможет пережить холода и избежать болезней во время зимовки, а также убережет от солнечных ожогов ранней весной. Придет время, и растение само от него избавится.

Прикапывать саженцы для зимовки в теплице не стоит - создать благоприятный температурный режим там будет сложно. Кроме того, растения в теплице просыпаются и трогаются в рост намного раньше, а это затруднит их приживаемость в последующем.

Подвал, погреб или балкон

Если за окном мороз и поместить саженцы в прикоп нет возможности, ищите для зимовки прохладное помещение. Это может быть подвал, погреб, балкон. Главное условие - не допустить преждевременного пробуждения. Температура хранения саженцев не должна падать ниже 0ºС, но и не подниматься выше +5ºС. Особых требований к освещенности нет, ведь растение находится в состоянии покоя. Однако даже в таком состоянии корням нужны влага и воздух. Следите, чтобы субстрат был влажным, но не мокрым. Упаковка должна быть негерметичной и пропускать воздух. Если саженцы упакованы в плотный полиэтилен, его следует прорвать в нескольких местах.

Вообще, получая любой посадочный материал, всегда нужно придирчиво оценить его качество. И не только крону, но и корневой ком. Лучше потом упаковать растение заново, создав необходимые для длительной зимовки условия: корни укрыть легким увлажненным грунтом (песок, торф), создать температуру 0 - +4ºС, влажность воздуха 70-80% (в зависимости от культуры). На протяжении всей зимы саженцы надо периодически осматривать. Если возникнет необходимость, поливать. С появлением плесени грунт можно пролить 1%-м раствором бордоской смеси. В таких условиях прекрасно чувствуют себя саженцы персика, абрикоса, ежевики, шелковицы, черешни, гортензии, розы.

Некоторые растения отлично зимуют, помещенные во влажный песок полностью (виноград, розы).

Полка в холодильнике

Такое место для хранения хорошо подойдет для луковичных и маленьких растений.

Корневища и луковицы приходят, как правило, в перфорированном пакете. Его надо вскрыть. Луковицы, осмотрев на наличие заболеваний и преждевременное пробуждение, в таком же виде нужно поместить в холодильник.

С корневищами дела обстоят иначе. Упаковка от транспортировки может быть использована для хранения на протяжении лишь двух-трех недель. Затем растение нуждается в привычной среде.

Освободите корни от упаковки, почистите, обрезав больные, поврежденные, спутанные. Посадите в горшок небольшого диаметра, но с учетом на прирост корней, полейте и определите на хранение в прохладное помещение с температурой от 0 до +5ºС. Следите за влажностью субстрата - не переувлажняйте.

Следует отметить, что приобретенные крупномерные саженцы как декоративных, так и плодовых деревьев, выращенные в открытом грунте, а не в теплице, можно переваливать из горшков до тех пор, пока есть возможность подготовить правильную посадочную яму. Главное потом - утеплить корневую систему и защитить ствол от холодных ветров.

Еще один способ хранения зимой - под снегом, но он для наших широт малоактуален.

С приходом весны растения из прикопа освобождать от укрытия лучше всего, постепенно их раскрывая.

Саженцы из подвала, погреба нужно приучать к солнечному свету, передвигая из тенистой части сада на солнце, или обязательно притенить после высадки на постоянное место.

Сохранить садовые растения в контейнерах в комнатных условиях долгое время вряд ли получится. Повышенная температура, сухость воздуха и недостаточная освещенность погубят их.

Не стоит хранить и поврежденные грибковыми инфекциями экземпляры. За зиму растение заболеет полностью и к весне погибнет.

Если вы все-таки приобрели сомнительные саженцы, их можно предварительно обработать: удалить поврежденные части, обработать корни фунгицидами. Также можно использовать фундазол (30 г на 10 л воды).

Дина ШИМЧЕНОК,

газета "7 Дней".-0-