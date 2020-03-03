Хренин обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Стороны проанализировали текущее состояние сотрудничества, обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Основное внимание было уделено вопросам подготовки и проведения совместных мероприятий в 2020 году. Основные из них - IX Московская конференция по международной безопасности, мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, Армейские международные игры - 2020, 6-й международный военно-технический форум "Армия-2020", а также заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России.

Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что сотрудничество в военной сфере между двумя странами носит стратегический характер, является неотъемлемой частью спектра двусторонних и многосторонних отношений и играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности Беларуси.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих обоюдный интерес.-0-