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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин поздравил авиаторов с Днем Военно-воздушных сил. Такая информация содержится в официальном Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.Поздравляю воинов-авиаторов, гражданский персонал авиационных воинских частей, членов семей военнослужащих с профессиональным праздником - Днем Военно-воздушных сил.Слова особой благодарности и признательности выражаю ветеранам Военно-воздушных сил, оставившим нам пример самоотверженного выполнения воинского долга и славные боевые традиции", - говорится в поздравлении.-0-