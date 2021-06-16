Хренин: система территориальной обороны доказала свою функциональность и работоспособность

16 июня, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Созданная в Беларуси система территориальной обороны доказала свою функциональность и работоспособность. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам встречи по вопросам территориальной обороны, которая прошла с участием главы государства в Шкловском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Радикальных изменений в вопросах территориальной обороны не будет, - сказал министр. - Созданная структура доказала свою функциональность и работоспособность".

Он напомнил, что решение о создании системы территориальной обороны было принято 20 лет назад. "Тогда действительно был выбран правильный путь. Основная цель создания территориальной обороны - чтобы защита нашего государства была всенародной. Это очень важная цель - чтобы каждый гражданин страны понимал степень своей ответственности, важность защиты своего государства", - отметил Виктор Хренин.

Говоря об итогах развития системы территориальной обороны, он подчеркнул, что за 20 лет она "стала полноценной составной частью военной безопасности государства". "Самое главное, чего мы достигли, - созданы полноценные органы управления, имеются средства управления, создана организационно-штабная структура, которая с момента создания прошла ряд трансформаций от теории к практике, - пояснил министр. - Мы достигли того уровня, когда и люди в погонах, и председатели областных и районных исполнительных комитетов - все правильно понимают, как и что нужно делать".

По его словам, завершено выполнение плана строительства и развития войск территориальной обороны, в результате чего создана новая структура этих войск. Она включает 92 района и 7 зон с соответствующим комплектом войск.

Как пояснил министр, в будущем система территориальной обороны будет развиваться по 4 основным направлениям: совершенствование системы органов управления, штатной структуры, повышение обученности и слаженности подразделений и органов управления, повышение запасов материальных средств. Для этого разработаны такие документы, как концепция строительства территориальной обороны до 2030 года, план строительства и развития ТО на 2021-2025 годы, планы применения войск ТО в ходе действия региональной группировки войск.-0-

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