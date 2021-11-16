Хренин: у белорусской армии есть план реагирования на любое развитие событий на границе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусской армии есть план реагирования на любое развитие событий на границе. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Виктор Хренин после совещания у главы государства об обстановке на Государственной границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нами подготовлены планы на все возможные варианты развязывания (конфликта. - Прим. БЕЛТА) или провокации, которые могут проходить со стороны наших соседей", - сказал Виктор Хренин.

По словам министра, в приграничной территории Польша разместила группировку из 23 тыс. военнослужащих. Для них на границе оборудовано 13 лагерей. На фоне этого белорусская сторона нарастила на границе присутствие сил разведки, усилена охрана рубежей и в воздушном пространстве.

"Мы четко видим, что происходит, какие мероприятия проводятся на территории Польши и стран Балтии, - рассказал Виктор Хренин. - Мы считаем это определенными вызовами и угрозами. Даже в рамках того же Венского документа: если возле Государственной границы сосредотачивается более шести тысяч военнослужащих, мы обязаны обмениваться данными и проводить соответствующие консультации".

Однако на запросы белорусской стороны польское военное ведомство не реагирует, обратил внимание Виктор Хренин. "До сих пор ответа никакого не получили, что же это за мероприятия", - сказал он.-0-

Хренин: на неадекватные действия Польши на границе Беларусь принимает адекватные меры реагирования