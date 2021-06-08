Хроленко: единство - сила, дух и надежный щит нации, готовой сплотиться в нужный момент

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единство - сила, дух и надежный щит нации, готовой сплотиться в нужный момент. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, директор ОАО "Парохонское" Владимир Хроленко.

"Единство - начало всего как в государстве, так и в работе, в семье. Это сила, дух и надежный щит нации, готовой сплотиться в нужный момент. Это залог успешного труда и счастливой жизни", - сказал Владимир Хроленко.

По его словам, важно понимать: никогда и ничего в мире не дается без труда. "Тревожные ситуации возникают в нашей стране в основном от недопонимания и нежелания слушать друг друга. Нас пытаются разделить, пытаются захватить власть. Поэтому, чтобы сохранить государственность, нужно жить дружно и созидательно, уважать мнение и выбор друг друга, вместе проявлять волю и важные инициативы, развивать свободную и сильную страну, нести ответственность за ее благосостояние во имя исторического прошлого, стабильного настоящего и светлого будущего", - отметил сенатор.

Как добавила член Совета Республики, главный редактор государственного учреждения "Редакция "Лідская газета" Екатерина Серафинович, в Беларуси много знаковых мероприятий проходит под эгидой народного единства. "Да и на бытовом уровне, в беседах белорусы часто вспоминают, что живем в непростые времена и единство нам жизненно необходимо. Впрочем, в нашем обществе, многонациональном, многоконфессиональном, в котором бок о бок живут представители различных культур, религий и которое объединяет общая история, желание жить в мире и согласии незримо присутствовало всегда, - подчеркнула она. - Сегодня это желание стало еще более мотивированным. Наши соотечественники понимают: мы все, для кого Беларусь не просто одна из стран на карте мире, должны сплотиться в общем стремлении сделать все, чтобы родной край был сильным перед любыми вызовами современности - политическими, экономическими, социальными. Цена этого желания высока - независимость и суверенитет страны".

По словам сенатора, логичным в этом контексте становится установление Дня народного единства. "В нашем календаре появилась дата, которая будет напоминать: белорусы едины в своем стремлении видеть свою страну независимой, благополучной, процветающей", - заключила Екатерина Серафинович.-0-