Худык: молодежь играет особую роль в решении экологических проблем

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь играет особую роль в решении экологических проблем. Такое мнение высказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, который в первый день учебного года посетил учебно-педагогический комплекс "Трабский ясли-сад - средняя школа" Ивьевского района Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"Годы учебы - это самые ответственные годы в жизни. Образованный человек всегда с уважением относится не только к другим людям, но и к окружающей среде. Но, кроме необходимых личных качеств, важнейшим условием успеха является мир и порядок в нашем общем доме - Беларуси. На вас, наше молодое поколение, возлагаются большие надежды по защите нашей природы и решению экологических проблем", - сказал Андрей Худык.

Минприроды ежегодно по всей Беларуси проводит экологические акции "Чистый двор", "Чистый водоем", "Дрэва каля хаты", "Посади дерево там, где родился", "Приумножим красоту родного края" и другие. Традиционным стало проведение конкурсов, выставок и экскурсий экологической направленности. Активное участие во всех этих мероприятиях принимает молодежь. "Мы надеемся на вас. Верим, что вы, наши дети, добьетесь всего, о чем мечтаете. Ваша смелость и изобретательность, ваши творческие способности и, наконец, ваше желание изменить мир к лучшему обеспечат каждому из вас, а стало быть, всем нам достойное будущее", - добавил министр.

В учебно-педагогическом комплексе "Трабский ясли-сад - средняя школа" сегодня прошел первый зеленый урок по проекту "Экомониторинг", который финансируется ЕС и реализуется ПРООН в партнерстве с Минприроды.-0-