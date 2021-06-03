Худык: необходимо вовлекать общественность в решение экологических задач

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие широкой общественности играет ключевую роль в решении экологических задач. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время 1-й Международной специализированной выставки-форума Ecology Expo-2021 и XVI Республиканского экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня экология занимает первостепенное значение в глобальной повестке дня. Убежден, что площадки специализированной выставки и экологического форума послужат вовлечению в зеленую тематику все большего и большего количества людей, а наша экономика будет становиться циркулярной и все более экологичной", - сказал Андрей Худык.

Он отметил, что в стране уделяется особое внимание значимым для экологии проектам. Так, в текущем году планируется запустить завод по утилизации опасных отходов в Чечерске на базе уже существующего предприятия. "Помимо реализации подобных проектов важно также вовлекать широкую общественность в экологизацию нашей жизни в целом и экономики в частности. Перед нами стоят амбициозные задачи в экологической сфере, которые мы можем решить только сообща. Очень приятно, что на эту выставку люди приехали с конкретными предложениями, технологиями, решениями. Повестка дня очень обширная", - подчеркнул министр.

Андрей Худык

1-я Международная специализированная выставка-форум Ecology Expo-2021 и XVI Республиканский экологический форум проходят в Минске 3-5 июня. Ecology Expo - практический инструмент презентации белорусских и зарубежных инновационных производственно-технологических достижений в области охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов.

Ключевыми станут презентации зеленых технологий, энергоэффективного строительства, экологичного транспорта, эффективного использования отходов, биоупаковки, органической и экологически чистой продукции, экотуризма, лучших практик зеленых школ. Республиканский экологический форум - площадка для объединения всех слоев общества в решении проблем охраны окружающей среды, максимального вовлечения населения страны в экологическое движение, формирования соответствующего образа жизни, продвижения принципов устойчивого развития.

Организаторами мероприятий являются Минприроды, национальный выставочный центр "БелЭкспо", Минский горисполком. Экологический форум проводится при поддержке проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Минприроды, а также иных заинтересованных организаций.-0-

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