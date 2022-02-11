Худык: уровень озелененности населенных пунктов Беларуси увеличился

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень озелененности населенных пунктов Беларуси увеличился. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время итогового заседания коллегии Минприроды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В реализации республиканского плана по наведению порядка на земле мы преуспели, хотя есть и некоторые вопросы. Что касается озеленения, мы уже высаживаем более 1 млн деревьев и кустарников. Мы считаем, что уровень озелененности в наших населенных пунктах серьезно увеличился и достиг 40% в 118 райцентрах. Это неплохая цифра, но показатели надо поддерживать и приумножать, для этого есть возможность", - сказал Андрей Худык.

Приоритетным направлением в работе министерства была и остается триединая задача, изложенная в поручении главы государства: развитие минерально-сырьевой базы страны, совершенствование гидрометеорологической службы, наведение порядка на земле. Актуальна также климатическая повестка, углеродное регулирование. "В прошлом году мы установили новый определяемый вклад Беларуси в выполнение положений Парижского соглашения по климату. Выбросы парниковых газов к 2030 году должны снизиться не менее чем на 35% от уровня 1990-го. Это серьезное решение, предстоит провести большую работу", - отметил министр.

"Вопросы природоохранной направленности и рационального использования природных ресурсов относятся к наиболее важным на повестке дня сегодня во всем мире. Наша страна, безусловно, не исключение. Это делает деятельность Минприроды востребованной в обществе, а на сотрудников налагает высокую ответственность. Непростой пандемический год с набором внешних и внутренних негативных факторов благодаря мобилизации сил дал результат выше ожидаемого", - обратил внимание Андрей Худык.

По его словам, выполнены запланированные мероприятия и целевые показатели государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021-2025 годы. В целом выполнены показатели бизнес-планов подведомственных организаций Минприроды. Кроме того, совершенствуется экологическое законодательство. Разработано и принято 74 нормативных правовых акта. "В этом плане у нас еще много работы: жизнь не стоит на месте, и законодательство не должно отставать от нее", - резюмировал министр.-0-