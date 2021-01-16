И в снег, и в ледяную воду! Люди-моржи, которым мороз нипочем на архивных фотографиях БЕЛТА

Комсомольское озеро. Минск, 1991 год
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто-то ими восхищается, кто-то им удивляется, а кто-то и вовсе считает чудаками. Но как бы там ни было, чтобы закаляться и моржевать в жгучий мороз, нужно иметь силу воли! Люди, которым не страшны ни ледяная прорубь, ни жуткий холод – в архивной фотоподборке БЕЛТА.
Республиканская школа самооздоровления "Оптималист", 1995 год
Анастасия Семенова, 2001 год
Витебск, 1995 год
Минский оздоровительный клуб "Соратник" при Дворце культуры МТЗ, 1990 год
В 20-градусный мороз Андрей Штык убедительно доказывает: в здоровом теле – здоровый дух, 2001 год
Минский оздоровительный клуб "Соратник" при Дворце культуры МТЗ, 1990 год
Брестский детский сад № 78. Дети закаливаются по оздоровительной системе П. Иванова "Детка", 1993 год
Инструктор физкультуры Владимир Мартынюк с детьми. Брестский детский сад, 2002 год
Почти в тридцатиградусный мороз минские моржи принимают водные процедуры на открытом воздухе, 2003 год
Во время купания в Западной Двине. Витебск, 2005 год
Столичные лицеисты и их учитель закаляются, обтираясь снегом, 2004 год
Клуб моржей в минском лицее №2, 2009 год
Моржевание в минском лицее №2, 2009 год
Моржевание. Молодечненский район, 2008 год
Гродненский моржи, 2009 год
Молодечненский район, 2008 год
Купание витебских моржей в проруби реки Западная Двина, 2004 год