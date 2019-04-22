И все-таки она возвращается! Завтра, 23 апреля, игра "Удача в придачу!" вновь будет транслироваться в эфире ОНТ!

Уже завтра наблюдать за розыгрышем призов можно будет и в телеэфире, и в интернете. А какой способ – ваш?

На радость многочисленным участникам игры "Удача в придачу!" розыгрыши призов возвращаются в телевизионный эфир!

Уже завтра, 23 апреля, в прямом эфире телеканала ОНТ будет транслироваться розыгрыш призов 117-го тура игры "Удача в придачу!" , в котором примут участие все коды, собранные покупателями магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 15 по 21 апреля. Начало в 18:20 – не пропустите!

Также розыгрыш будет транслироваться на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Секрет побед – в участии. Дайте себе шанс поймать удачу за хвост!

Пришло время визуализировать свои мечты! Завтра будет разыграна огромная сумма в 100 000 рублей, два крупных приза по 50 000 рублей, три новеньких автомобиля, а также более 10 000 других призов. Гостем розыгрыша 117-го тура станет талантливый певец и композитор Саша Немо, который не только поможет разыграть главный приз игры, но и презентует свою новую песню "Я буду ждать".

Певец и композитор Саша Немо разыграет суперприз 117-го тура, а также презентует свою новую песню!

По традиции все денежные призы от 500 рублей и выше будут перечислены победителям на СТАТУСкарты от ОАО "СтатусБанк": это удобно, безопасно и выгодно. Поскольку карта является совместным проектом Статусбанка и сети "Евроопт", она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс".

Оформите СТАТУСкарту в любом отделении Статусбанка. Это совершенно бесплатно и очень выгодно!

Рассчитываясь СТАТУСкартой, ее владелец может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1600 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре "Удача в придачу!" , а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых.

Кстати, уже можно начинать участие в новом, 118-м туре, который стартовал сегодня! На следующей неделе "Евроопт" разыграет огромную сумму 100 000 рублей, крупный денежный приз в 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других призов.

Многочисленным победителям игры "Удача в придачу!" задают вопрос: "Как выиграть?". Возможно, у каждого есть свои секреты удачи, но всех победителей точно объединяет одно: они дали своей удаче шанс. А делать для этого не нужно ничего сложного. Достаточно просто захватить "товар удачи"!

ООО "Евроторг". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 116-117". Срок проведения: 08.04.2019 г. - 27.06.2019 г. ООО "ТДИ Промоивент", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3515 от 03.04.2019г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 118-119". Срок проведения: 22.04.2019 г. - 11.07.2019 г. ООО "ТДИ Промоивент", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3525 от 15.04.2019г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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