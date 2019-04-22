И все-таки она возвращается! Завтра, 23 апреля, игра "Удача в придачу!" вновь будет транслироваться в эфире ОНТ!

На радость многочисленным участникам игры
Уже завтра, 23 апреля, в прямом эфире телеканала
Также розыгрыш будет транслироваться на сайте
Пришло время визуализировать свои мечты! Завтра будет разыграна огромная сумма в 100 000 рублей, два крупных приза по 50 000 рублей, три новеньких автомобиля, а также более 10 000 других призов. Гостем розыгрыша 117-го тура станет талантливый певец и композитор Саша Немо, который не только поможет разыграть главный приз игры, но и презентует свою новую песню "Я буду ждать".
По традиции все денежные призы от 500 рублей и выше будут перечислены победителям на СТАТУСкарты от ОАО "СтатусБанк": это удобно, безопасно и выгодно. Поскольку карта является совместным проектом Статусбанка и сети "Евроопт", она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс".
Рассчитываясь СТАТУСкартой, ее владелец может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1600 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре
Кстати, уже можно начинать участие в новом, 118-м туре, который стартовал сегодня! На следующей неделе "Евроопт" разыграет огромную сумму 100 000 рублей, крупный денежный приз в 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других призов.
Многочисленным победителям игры
ООО "Евроторг". УНП 101168731
Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 116-117". Срок проведения: 08.04.2019 г. - 27.06.2019 г. ООО "ТДИ Промоивент", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3515 от 03.04.2019г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 118-119". Срок проведения: 22.04.2019 г. - 11.07.2019 г. ООО "ТДИ Промоивент", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3525 от 15.04.2019г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
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