Игнатович: программа патриотического воспитания отражает современные реалии и социальные практики

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа патриотического воспитания населения отражает современные реалии и социальные практики, заявила заведующая кафедрой молодежной политики и социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей школы Министерства образования Елена Игнатович в пресс-центре БЕЛТА во время круглого стола "Программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы".

"Программа разработана концептуально. На базе Республиканского института высшей школы была создана междисциплинарная научная группа. В ее состав входили представители ведущих учреждений высшего образования, научно-методических и научно-исследовательских центров, представители различных социально-гуманитарных направлений. Это культурологи, политологи, экономисты, философы, люди, имеющие ученые степени в области социологии, психологии, лингвистики и так далее", - рассказала Елена Игнатович.

По ее словам, в результате этой работы был разработан концептуальный контекст программы. "Впервые состоялась достаточно глубокая аналитика всех подходов к терминам "патриотизм", "патриот" и "патриотическое воспитание". Мы глубоко изучили имеющийся международный опыт, посмотрели, как разрабатываются такие программы в государствах наших ближайших и дальних соседей. Посмотрели на опыт Российской Федерации. Надо сказать, практика разработки таких документов не является новой, и то, что этот документ был разработан в Беларуси, - закономерно и обоснованно. Но вместе с тем был и ряд спорных моментов. Сама программа претерпевала в ряде направлений достаточно динамичные изменения, поскольку целесообразно было учесть мнения и предложения представителей различных государственных органов, общественности, различных социальных слоев населения и возрастных групп в том числе", - отметила завкафедрой.

Елена Игнатович подчеркнула: программа прошла широкое общественное обсуждение. "Она видоизменялась с учетом предложений по результатам диалоговых площадок, прошедших по всей стране в различных организациях и учреждениях образования. Общественные объединения очень плотно подключились к обсуждению, нам направлялись предложения с уточнениями. Хочу подчеркнуть, в фундамент программы заложены научно-методические, методологические основания. Все, что в ней есть, - научно обоснованно с одной стороны, а с другой - отражает реалии и социальные практики, существующие в Республике Беларусь, тот вектор, который задан общественным мнением и с учетом тех тенденций, которые определены в государстве в качестве ведущих", - добавила она.-0-

Фото Павла Орловского