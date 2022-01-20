Игры и занятия для детей, надежды и ожидание - взрослым: как живут беженцы в ТЛЦ на границе

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обстановка в пункте размещения беженцев в ТЛЦ остается спокойной и размеренной. Дети играют в снежки и занимаются в образовательном центре, взрослые живут надеждой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 74-й день для беженцев на границе. Сейчас около 500 человек, среди которых немало детей и женщин, продолжают находиться пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Большинство из них - выходцы из Ирака, в основном курды.

"Здесь остались те из нас, кто не может вернуться на родину по различным причинам. Чаще всего - это проблемы с личной безопасностью, с безопасностью семей. Там могут попросту убить. Кроме того, у многих из нас не осталось ничего: ни дома, ни работы", - рассказывает один из мужчин. Он подчеркивает, что оставшиеся здесь люди надеются, что все же попадут в Европу. На вопрос, сколько готовы ждать, беженцы отвечают, что сколько потребуется.

"Хорошо, что Беларусь поддерживает нас. Выдается еда, есть теплые вещи, бытовые удобства. Есть молоко для моего маленького ребенка, спасибо за это. Я знаю, о чем говорю. Пятеро моих родственников сейчас в Польше, их задержали после пересечения границы, отправили в лагерь, где они ждут депортации. Мы связывались с ними, условия там просто нечеловеческие", - говорит еще один беженец.

Жизнь в лагере в ТЛЦ уже идет по определенному распорядку. Утром - завтрак с горячим чаем, обед - каша с тушенкой. Готовят еду военные, доставляют продукты представители Красного Креста. Количество выданного беженцам - уже около 200 т. Также, как отметил один из волонтеров Красного Креста, беженцам по запросу и необходимости выдаются гигиенические принадлежности, другие нужные вещи, в том числе соски, поильники, подгузники, специальное питание для самых маленьких.

Сегодня волонтеры проводят анкетирование беженцев. Им предлагают ответить на ряд вопросов на планшете. Результаты помогут скорректировать оказание помощи людям, доставлять им именно то, что необходимо.

Некоторые из беженцев отмечают, что для них непривычной стала белорусская погода. Холод и снег для многих в новинку. Впрочем, дети освоились быстро. Уже знают, как кататься с горки, лепить снежки. Такие забавы помогают им скрасить время ожидания.

Для того, чтобы помочь детям, рядом с ТЛЦ также открылся мобильный образовательный центр. Занятия с ними проводят психологи и педагоги из Гродно, а также волонтеры из числа беженцев, имеющие педагогическое образование. В одном из учебных вагончиков сегодня идут занятия по психологической гимнастике, во втором - дети занимаются математикой. "Дети послушные, внимательные, очень благодарные ученики. Видно, что им интересно. Стараемся помочь всем", - рассказывает педагог.

Организовано в ТЛЦ и круглосуточное дежурство экстренных служб. Спасатели смотрят за пожарной безопасностью. Медики также готовы оказать необходимую помощь по профилю: постоянно в ТЛЦ находится бригада скорой помощи. Обращений сегодня немного. Чаще всего жалуются беженцы на простудные заболевания. Медикаментов для оказания помощи достаточно.

В центре внимания и гигиена беженцев. Несколько раз в неделю запускают развернутую неподалеку от ТЛЦ полевую баню. За день в ней могут помыться несколько сотен человек. Обычно один день работы - мужской, в следующий моются женщины и дети.

К слову, есть возможность у беженцев и разнообразить питание, помимо того, что им выдают волонтеры. Каждый день у ТЛЦ работает автолавка. Наибольшим спросом пользуются сметана, помидоры и лаваши. В котле полевой кухни, установленной тут же, постоянно кипятится вода. Кто-то использует ее для готовки, кто-то для умывания или стирки вещей.

"Вроде бы мы и обжились здесь, но мы не хотим находиться здесь все время. Мы хотим лучшей жизни, прежде всего для детей. Поэтому мы покинули родину и направились в Европу, где нас обещали принять. А с каким приемом мы столкнулись на польской границе?" - делится эмоциями еще один мужчина-беженец. Он глава большой семьи из пяти человек. Говорит, что если бы не помощь Беларуси, то все для них могло бы закончится трагически. "Пока же мы не теряем надежды, что Европа примет нас", - говорит беженец.

По словам мужчины, надежды и ожидание хороших новостей - вот все, чем живут взрослые в ТЛЦ. "Прочитали новость, что Папа Римский направит на помощь беженцам на границе 100 тыс. евро. Да, это, наверное, лучше, чем ничего. Но если бы нас приняли страны Европы, это было бы важнее любых денег", - резюмирует мужчина.-0-

Фото Леонида Щеглова