II Европейские игры: приобрести билеты можно быстро и удобно

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщики, которые планируют посетить спортивные мероприятия II Европейских игр, могут приобрести билеты быстро и удобно на сайте minsk2019.ticketpro.by, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда игр.

Дирекция подготовила специальный видеоролик, в котором подробно рассказывается, как можно приобрести билет на различные соревнования. Покупатель потратит минимум времени, чтобы приобрести билет на бокс, пляжный футбол, стрельбу из лука, каратэ или другие виды спорта.

Как сообщалось, билеты на предстоящий спортивный форум можно купить на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж по всей стране во всех областных городах и крупных районных центрах.

Кроме того, билеты можно приобрести и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by. На каждой спортивной арене предстоящего спортивного форума будут оборудованы кассы.-0-