Именно от каждого из нас зависит, какой наша страна будет завтра - делегат ВНС

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именно от каждого из нас зависит, какой наша страна будет завтра. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов, делегат VI Всебелорусского народного собрания Ольга Захаренко.

"Я думаю, каждому из нас надо осознать главное, что сегодня именно от каждого из нас, от нашей гражданской позиции, личного вклада зависит то, что происходит в нашей стране и какой она будет завтра. Мы хотим хорошей жизни - так мы ее и должны создавать. Только в труде хорош человек. И каждый на своем примере, как гражданин, семьянин, должен приумножать и делать нашу жизнь еще лучше", - сказала Ольга Захаренко.

По ее словам, у белорусов есть самое главное. "Беларусь - это островок безопасности, такой уютный уголок в мире. Сильная страна, сильный лидер - настоящий сын своего Отечества. Он - пример для нас. Мы не имеем права поступать по-другому. Мы все должны любить свою страну и, самое главное, уметь брать ответственность на себя. Каждый шаг, каждый день в каждом своем деле. Поэтому, я думаю, что это будет замечательный национальный диалог. Он обязательно консолидирует все наше общество. И это обязательно приведет к успеху", - отметила делегат.

VI Всебелорусское народное собрание начинает сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.

Во время Всебелорусского народного собрания выступит с докладом Президент Беларуси Александр Лукашенко. Доклад белорусского лидера традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция будет также доступна на сайте VI Всебелорусского народного собрания и интернет-площадках ведущих государственных СМИ. Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе ВНС и 12 февраля.

Телеверсию Всебелорусского народного собрания зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения.-0-