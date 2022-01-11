Инфекционист: бустерная вакцинация при омикроне становится обязательной

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бустерная вакцинация при омикроне становится обязательной, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если при дельте мы говорили, что бустерная доза в основном для групп риска, то при омикроне эта усиливающая доза становится не то что крайне желательной, она становится обязательной, чтобы убрать этот уровень заболеваемости. Чем больше у нас людей заболеет, тем больше будет нагрузка на систему здравоохранения и, соответственно, тем меньше система сможет уделить внимания каждому конкретному пациенту", - сказал Юрий Горбич.

По его словам, эффективность имеющихся вакцин против COVID-19 в отношении омикрона несколько снижается. "Если человек вакцинирован или получил бустерную дозу три месяца тому назад, то эффективность вакцин точно выше 50%, а по некоторым данным - приближается к 70-80%. Если человек не вакцинирован или получил бустерную дозу либо переболел четыре месяца назад, есть очень неоптимистичные данные, что эффективность 15-20%. Но есть и более оптимистичные данные, свидетельствующие, что эффективность около 40-50%", - пояснил эксперт.

Заведующий кафедрой отдельно остановился на вакцинации беременных женщин, которые при заражении штаммом дельта попадают в группу риска тяжелого течения заболевания. По его словам, передача антител ребенку возможна при грудном вскармливании.

Юрий Горбич также напомнил, что риск передачи инфекции высок в инкубационном периоде. "Есть правило, оно четко запоминается: два дня до клиники и два дня после клиники (человек наиболее заразен. - Прим. БЕЛТА), - сказал он. - Если мы при начальном уханьском варианте говорили, что в первую неделю отмечается слабость и ближе к 8-12 дню начинают возникать серьезные проблемы, то при дельте и омикроне это 4-5, иногда третьи сутки".-0-