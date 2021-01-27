Информация о задержании прокурора Витебска Романовского не соответствует действительности - Генпрокуратура

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о задержании прокурора Витебска Романовского не соответствует действительности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Прокурор города Витебска Романовский Юрий Владимирович действительно уволен из органов прокуратуры на прошлой неделе. Информация о якобы его задержании и возбуждении в отношении него уголовного дела не соответствует действительности", - сообщает Генпрокуратура.-0-