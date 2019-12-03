Информационная кампания по снижению стигмы детей с инвалидностью стартовала в Беларуси

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в День инвалидов стартовала информационная кампания "Просто дети" по снижению стигмы в отношении детей с инвалидностью и их семей. Первым мероприятием стала выставка "Просто дети. Просто истории", которая открылась сегодня на площадке возле городской ратуши, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены несколько кубов с фотографиями и небольшими рассказами о жизни пяти семей, в которых живут дети с инвалидностью. В 2020 году экспозиция переместится в регионы страны и будет дополнена другими историями.

Фотовыставка проводится по проекту ЮНИСЕФ в Беларуси "Профилактика детской инвалидности и социальная интеграция детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития". Проект реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения Беларуси при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

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