Информационная образовательная платформа начала работать на сайте университета МЧС

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Университета гражданской защиты МЧС начала работать информационная образовательная платформа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Основная задача платформы - обучение людей, включенных в резерв руководящих кадров органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также департаментов Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Программа подготовки рассчитана на двухлетний период и проводится в четыре этапа, а результаты освоения образовательной программы оцениваются поэтапно. Слушатели в течение этого времени самостоятельно изучают учебный материал соответствующего этапа, а при необходимости профессорско-преподавательский состав университета МЧС может провести онлайн-консультации по определенным тематикам изучаемых разделов.

Кроме того, платформа позволяет обеспечить подготовку к проверке знаний по пожарной и промышленной безопасности субъектов хозяйствования республики.-0-