Информационно-образовательный центр БГУ открылся в Измире

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-образовательный центр Белорусского государственного университета открылся сегодня в Измире. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

В церемонии открытия приняла участие делегация БГУ, которая находится в Турции с визитом. Возглавляет ее проректор по учебной работе и интернационализации образования вуза Константин Козадаев. В числе участников церемонии был также Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак.

Центр БГУ будет функционировать на базе международной образовательной компании "Aтлас". К слову, ее региональный представитель в Беларуси Дженк Саркут оказал содействие в открытии центра. "Деятельность центра позволит активизировать информационное продвижение образовательных услуг БГУ, а также расширит образовательные и культурные связи Беларуси и Турции", - отметили в посольстве.

Планируется, что в центре будут проводить мероприятия по профориентации для турецких абитуриентов, консультировать их по вопросам поступления и обучения в БГУ. "Совместно с турецкой компанией университет окажет организационную поддержку потенциальным абитуриентам в подготовке к поступлению. Также Белгосуниверситет обеспечит центр информационными печатными, видео- и мультимедийными материалами по профильным направлениям деятельности структуры", - рассказали в дипмиссии.

Делегация БГУ во время визита в Турцию также посетила ряд университетов с целью обсуждения возможности взаимовыгодного академического сотрудничества. С одним из вузов - Университетом Яшар - был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает обмен преподавателями и студентами, учебно-методическими материалами, организацию совместных научных публикаций, а также образовательных и культурных мероприятий.

Белгосуниверситет развивает межвузовское сотрудничество с 10 турецкими университетами: Анкары, Памуккале, Фатиха, Бахчешехира, Карабюка, Университетом Окана, Эрджиесским университетом, Стамбульским и Анатолийским университетами, а также Стамбульским университетом Меденияет. В вузе обучаются 27 граждан Турции.

С 2001 года на факультете международных отношений БГУ ведется преподавание турецкого языка и готовятся специалисты в области лингвострановедения со знанием языка и культуры Турции. За этот период выпущено около 90 специалистов данного профиля.

С 2011 года на этом факультете работает Центр турецкого языка и культуры. Ведется обучение граждан Турции в белорусско-турецких информационно-образовательных центрах БГУ в Анталье (с 2015 года) и Анкаре (с 2018-го).-0-

Фото посольства Беларуси в Турции