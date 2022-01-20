Информационную систему доказательств геноцида в период войны планируется создать в Беларуси

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационную систему доказательств геноцида в период Великой Отечественной войны планируется создать в Беларуси, сообщил журналистам исполняющий обязанности директора НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Василий Марчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая современные технические возможности, считается целесообразным создать в Беларуси информационную систему доказательств геноцида в период Великой Отечественной войны", - сказал Василий Марчук, добавив, что предстоит достаточно большая работа.

По его словам, электронный банк данных можно будет использовать не только в целях национального, но и международного уголовного правосудия.

"Хочу подчеркнуть, что есть ряд юридических вопросов, касающихся правовой квалификации соответствующих фактов. В частности, и у историков, и у правоведов существуют определенные дискуссии, как быть с фактами так называемой коллективной ответственности или коллективного наказания. В определенных случаях есть основания утверждать, что это было не что иное, как геноцид", - отметил исполняющий обязанности директора НПЦ.-0-

Фото Андрея Покумейко