18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационные материалы для молодежи по теме референдума разработали в БГУ. Их презентация состоялась сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками мероприятия стали ректор БГУ Андрей Король, деканы факультетов и студенты. Среди приглашенных также члены Конституционной комиссии из числа сотрудников БГУ. Это заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета Григорий Василевич, доценты Татьяна Масловская и Артем Пухов.

Сегодня, по словам Андрея Короля, важно вести диалог с молодежью на их языке, с использованием доступных и понятных для них средств коммуникации, особенно на социально значимые темы. В актуальной повестке общественно-политической жизни страны приоритетными являются референдум и конституционные изменения. Эти вопросы напрямую затрагивают интересы студенческой молодежи. Поэтому важно донести до нее информацию об исторической значимости референдума, необходимости участия в событиях такого масштаба каждого белоруса.

Для этой цели в БГУ был разработан комплект разножанровых материалов с ориентацией на молодежь. Он включает посты в социальных сетях, видеоролики, комментарии экспертов в области истории, философии, социологии, права, политологии, экономики, международных отношений и т.д. Серию дополняют мнения обучающихся об общественно-политических процессах страны. На данном этапе эти материалы апробированы в студенческих аудиториях, где использовались во время тематических встреч, кураторских и информационных часов. Обсуждение проходило в формате "равный обучает равного", когда спикерами выступали студенты - члены аналитического клуба БГУ.

Работа над информационными материалами проводилась в течение месяца в рамках реализации просветительского проекта Referendum. Над их содержанием работали ведущие специалисты, преподаватели, профессора, доценты БГУ, а также эксперты в различных областях.

Оценивая итог проведенной работы над просветительским проектом, Андрей Король отметил его социальную значимость, так как молодежь получила практически все ответы на вопросы по референдуму. Руководитель вуза поблагодарил всех причастных к подготовке информационных материалов, а также организаторов дискуссионных площадок по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию. Всего было проведено более 50 тематических встреч.

"Референдум - это особенный политический и социальный процесс нашего государства. Важным было посмотреть на него с позиции науки с привлечением академического сообщества", - рассказал сотрудник управления экспертной и аналитической работы БГУ Владислав Козловский. Размышляя о роли молодежи в данной кампании, он отметил, что за ней будущее. Но важно учиться молодому поколению принимать серьезные, порой сложные решения и идти в будущее с определенными навыками и знаниями.

Будущий политолог, второкурсница юридического факультета Елизавета Глушакова стала одним из представителей студенчества, принявших участие в работе над информационными материалами. "Практика относительно новая, формат хорошо вписался в повестку политической и социально-экономической ситуации страны. Серия обсуждений на факультетах помогла студентам интегрироваться в национальный диалог по теме референдума", - поделилась своими впечатлениями девушка.

Завершилось презентационное мероприятие передачей в Музей истории БГУ проекта изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.

Информационные материалы о референдуме доступны в группе управления экспертной и аналитической работы БГУ социальной сети "ВКонтакте".-0-

Фото БГУ