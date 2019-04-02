Иностранным специалистам станет легче получать разрешение на постоянное проживание в Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высококвалифицированным специалистам-иностранцам станет легче получать разрешение на постоянное проживание в Беларуси. Об этом сообщил сегодня заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко, представляя в Палате представителей поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что для получения такого разрешения этим специалистам нужно будет прожить в Беларуси не семь лет, как сейчас, а четыре года, пояснил Николай Мельченко. В то же время законопроектом предусмотрено, что иностранные специалисты, если с ними по их вине расторгнут контракт, должны будут вернуть выплаченные им подъемные. Если они этого не сделают в установленный законодательством срок, то в отношении их предлагается устанавливать запрет на въезд в страну.

Палата представителей приняла законопроект в первом чтении. Как сообщалось, законопроект содержит иные нормы, призванные ускорить выдачу иностранцам разрешений на постоянное проживание. Для этого планируется передать полномочия Департамента по гражданству и миграции МВД в этой сфере управлению по гражданству и миграции ГУВД Минского горисполкома и управлениям внутренних дел облисполкомов. Авторы поправок считают, что в нынешнем виде административная процедура излишне забюрократизирована. Сейчас, чтобы получить разрешение на постоянное проживание, иностранец должен обратиться с заявлением в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту предполагаемого жительства и представить определенный перечень документов. Отсюда после проведения необходимых проверок материалы дела передаются в управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов. А они в свою очередь, чтобы принять решение о выдаче или отказе в выдаче, направляют дело в Департамент по гражданству и миграции. Максимальный срок рассмотрения заявления таким образом не превышает трех месяцев со дня подачи. Выдача таких разрешений управлениями по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов позволит ее ускорить, исключит волокиту в территориальных подразделениях по гражданству и миграции, а также предпосылки для нарушения сроков исполнения административной процедуры. В свою очередь Департамент по гражданству и миграции сосредоточится на реализации национальной миграционной политики, развитии международного сотрудничества в этой сфере. Он будет заниматься ведомственным контролем за подразделениями по гражданству и миграции, а не непосредственным выполнением административных процедур.

Поправки в числе прочего предусматривают увеличение срока пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации с 5 до 10 дней. Принятие законопроекта продиктовано общей тенденцией упрощения порядка въезда и пребывания иностранцев в стране. Такой шаг вызван необходимостью развития туристической, инвестиционной привлекательности Беларуси, а также упрощения деловых и частных контактов.-0-