Иностранцам в Беларуси могут разрешить оформлять в собственность земельные участки

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранцам и лицам без гражданства в Беларуси могут разрешить оформлять в собственность или пожизненное наследуемое владение земельные участки и их доли. Это предусмотрено проектом закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о земле", который накануне депутаты приняли в первом чтении, сообщили БЕЛТА в Госкомимуществе.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время проблемными остаются ситуации, когда имущество, в том числе земельные участки, переходят в собственность или пожизненное наследуемое владение одновременно гражданину Беларуси и иностранцу или лицу без гражданства. "Как правило, вопросы возникают, когда речь идет о наследовании или приобретении долей в праве на недвижимость, а также при разделе имущества супругами", - уточнили в Госкомимуществе.

Здесь также отметили, что ведомство изучило зарубежный опыт решения вопросов собственности на землю: "Законодательство многих стран Западной Европы, а также Армении, Казахстана, России, Украины и стран Балтии позволяет иностранцам приобретать в собственность земельные участки с жилыми домами".

По данным Госкомимущества, более чем за 10 лет действия нормы Кодекса о земле, разрешившей иностранцам - родственникам наследодателей получать участки по наследству в собственность и пожизненное наследуемое владение, таким правом воспользовались более 7 тыс. таких граждан (по состоянию на 31 декабря 2018 года - 7 273). При этом проблем у белорусов в связи с этим не возникло, отмечают в ведомстве.

В этой связи, а также с целью развития сельских территорий и малых населенных пунктов проектом закона предлагается разрешить иностранным гражданам и лицам без гражданства оформлять в собственность либо пожизненное наследуемое владение земельные участки, доли в праве на них при определенных условиях.

Речь идет о наследовании участков и получении по наследству жилых домов, квартир в блокированных домах, дач и садовых домиков независимо от степени родства с наследодателем; приобретении зарегистрированных долей в праве собственности на земельный участок и расположенные на нем названные объекты недвижимого имущества; разделе бывшими супругами совместно нажитого имущества или выделения из него долей.-0-