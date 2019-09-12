Институт физиологии НАН запустил пилотный проект по персонификации питания спортсменов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт физиологии Национальной академии наук запустил пилотный проект по персонификации питания спортсменов, сообщил журналистам заведующий лабораторией физиологии питания и спорта института кандидат биологических наук Тигран Мелик-Касумов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект запущен в этом году и рассчитан на два года. Сейчас мы приступаем к практической части исследования, чтобы определить индивидуальную генетическую предрасположенность спортсменов к тому или иному режиму питания", - рассказал Тигран Мелик-Касумов.

У каждого человека различный набор генов, поэтому универсального режима питания не существует. "Кому-то подходит жировая диета, кому-то углеводы или животные жиры. Мы хотели бы у спортсменов определять биохимические и физиологические показатели состава тела (это так называемая антропометрия) и смотреть взаимоотношение с разным набором генов", - отметил завлабораторией.

Участниками пилотного проекта станут студенты Белорусского государственного института физкультуры. "В частности, у нас есть договоренности с кафедрой спортивно-боевых единоборств и спецподготовки университета, также есть контакты с Высшей школой тренеров. Ребята будут проходить обследование в медико-диагностической лаборатории. В итоге будет получен набор биохимических и генетических показателей наиболее информативный для персонификации питания", - пояснил Тигран Мелик-Касумов.

По его словам, практическая значимость проекта в том, чтобы разработать некую систему, которая позволит рекомендовать спортсменам делать в своем питании акцент на те или иные продукты. "В рамках этого исследования мы договорились с кафедрой питания Высшей школы тренеров, что эти данные им предоставим. А дальше будем смотреть по результатам", - добавил ученый.-0-