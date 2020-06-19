Интерактивную образовательную экологическую тропу для дошколят разработали студенты БГУ

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ разработали интерактивную образовательную экологическую тропу "Знакомство с экологией". Инициатива поможет детям дошкольного возраста повысить экологическую грамотность и культуру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Виртуальная тропа представляет собой игру с красочной картой города и нанесенными на нее объектами - "Парк", "Центр города", "Речка". При нажатии на них открывается интерактивное изображение, которое сопровождается рассказом о красоте окружающей природы и угрозах ее загрязнения и рекомендациями убирать за собой мусор в местах отдыха. Ребенку предлагается очистить парк после пикника, определяя из предложенных на рисунке вариантов мусор. Локации "Центр города" и "Речка" построены по такому же принципу и дополнительно включают задания для закрепления материала", - рассказали в вузе.

Студенческий проект опробовали на базе одного из столичных детских садов. В планах разработчиков в ближайшее время создать комплекс проектов по экологическому образованию для школьников и студентов.

Авторами проекта выступили второкурсники Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова БГУ Алексей Максимович и Евгений Маслюков под руководством заведующей учебно-методической лабораторией экологического образования Надежды Смольник.-0-