Интерактивную зону для детей открыли в Национальном аэропорту Минск

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская интерактивно-развлекательная зона появилась в Национальном аэропорту Минск. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
Здесь перед полетом либо после прибытия в столицу Беларуси каждый юный пассажир сможет весело и с пользой провести время. В числе аттракционов - "Умный пол" и "Интерактивный стол" (включает более 80 развлекательных и обучающих подвижных игр).
"Интерактивный стол" представляет собой творческую мастерскую, которая состоит из 54 игр и 34 тестов. Они стимулируют мыслительную активность ребенка, развивают логику и координацию движений, усиливают концентрацию внимания. А сенсорное управление помогает развивать мелкую моторику. Это увлекательное развлечение как для ребенка, так и для взрослого.
Также в аэропорту есть лабиринт.-0-
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