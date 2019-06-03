Интерактивную зону для детей открыли в Национальном аэропорту Минск

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская интерактивно-развлекательная зона появилась в Национальном аэропорту Минск. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Здесь перед полетом либо после прибытия в столицу Беларуси каждый юный пассажир сможет весело и с пользой провести время. В числе аттракционов - "Умный пол" и "Интерактивный стол" (включает более 80 развлекательных и обучающих подвижных игр).

"Интерактивный стол" представляет собой творческую мастерскую, которая состоит из 54 игр и 34 тестов. Они стимулируют мыслительную активность ребенка, развивают логику и координацию движений, усиливают концентрацию внимания. А сенсорное управление помогает развивать мелкую моторику. Это увлекательное развлечение как для ребенка, так и для взрослого.

Также в аэропорту есть лабиринт.-0-