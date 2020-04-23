Интерес граждан к теме раздельного сбора мусора растет - Минприроды

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес граждан к теме раздельного сбора мусора в последние годы растет, сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Интерес граждан за последние годы к теме отходов растет, о чем говорит и статистика. Так, уровень извлечения вторичных материальных ресурсов из состава твердых коммунальных отходов в 2019 году по отношению к 2018-му увеличился на 3,8% и составил 22,6% (18,8% в 2018 году)", - сказал Вадим Демко.

По его словам, к наиболее действенным мерам мотивации населения разделять отходы на виды относятся увеличение закупочных цен на вторичные материальные ресурсы и пропаганда экологической сознательности, в том числе через СМИ.

Представитель Минприроды затронул тему переработки опасных отходов. "Имеющиеся мощности по использованию или обезвреживанию отходов справляются с поступающими на них потоками. Вместе с тем применение наилучших доступных технических методов при обращении с отходами - один из основных принципов в этой области. Появление на рынке услуг новых игроков создаст конкуренцию и, как следствие, на нем останутся более "технологичные", - рассказал он.

Как отметил Вадим Демко, только за 2019 год в Минске было установлено около 1,5 тыс. контейнеров для сбора отработанных элементов питания и ртутьсодержащих ламп. Объем их сбора составил 86 т отработанных элементов питания (76 т в 2018 году) и свыше 346 тыс. ртутьсодержащих ламп (107 тыс. в 2018 году).-0-

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