Интерес граждан к теме раздельного сбора мусора растет - Минприроды

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 23 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:03 Профсоюзы на субботнике приведут в порядок места боевой славы Общество
14:01 Паспорта готовности к отопительному сезону в Брестской области необходимо получить к 1 сентября Регионы
13:51 Памятный знак пограничникам планируют возвести в Полоцке Регионы
13:41 Пьяный житель Ганцевичей бросил машину после ДТП и пошел домой пешком Происшествия
13:37 Меркель: не существует исторической модели для борьбы с нынешним коронавирусом В мире
13:30 Более 7,6 тыс. мемориальных комплексов будут благоустроены к 9 Мая - Минприроды Общество
13:28 Доллар и евро на торгах 23 апреля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:25 Более Br500 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков Общество
13:18 В Бельгии с 15 мая начнут открываться школы В мире
13:18 Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы "Восточного партнерства" - о чем говорили Лукашенко и Науседа Президент
13:11 Умерла автор песен группы "Ласковый май" Алла Гольцева В мире
13:08 Китай выделит ВОЗ $30 млн на борьбу с коронавирусом В мире
13:08 Онлайн-выставка "Художник и город" откроется в Минске при поддержке банка ВТБ Общество
13:08 Инфраструктуру Брестского полигона готовят для проведения конкурсов АрМИ Общество
13:04 Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки Общество
12:56 В Гродно начинают отключать отопление Регионы
12:47 Столичная компания недоплатила в бюджет более Br892 тыс. налогов Происшествия
12:41 Более 260 тыс. профилактических листовок "Важно знать" распространили волонтеры БРСМ Общество
12:40 Интерес граждан к теме раздельного сбора мусора растет - Минприроды Общество
12:30 Несмотря на штрафы, житель Белыничей не носил фликер и в итоге попал под машину Происшествия
12:25 Нацбанк прогнозирует рост рынка микрофинансирования в 2020 году минимум в 1,5 раза Экономика
12:24 Двух жителей Рогачевского и Жлобинского районов оштрафовали на Br810 за нарушение самоизоляции Происшествия
12:23 Белорусский парламент расширит практику проведения онлайн-переговоров с коллегами из зарубежья Политика
12:19 Преподаватели и курсанты университета МЧС поделятся воспоминаниями о воевавших дедах и прадедах Технологии
12:18 В выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ Общество
12:18 Румас отметил сбалансированность внешней торговли: положительное сальдо составило $425 млн Экономика
12:08 Рынок Форекс в Беларуси в I квартале значительно оживился из-за волатильности цен на нефть Экономика
12:01 Савиных: депутатов ориентируют на взаимодействие с неправительственными организациями по ЦУР Политика
11:50 Нарушения санэпиднорм выявлены в Белыничском доме-интернате для престарелых и инвалидов Происшествия
11:48 Более 250 дополнительных автобусов пустят в Минске для посещения кладбищ 28 апреля Регионы
Все новости
Все новости
Общество
23 апреля 2020, 12:40

Интерес граждан к теме раздельного сбора мусора растет - Минприроды

Фото из архива
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес граждан к теме раздельного сбора мусора в последние годы растет, сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Интерес граждан за последние годы к теме отходов растет, о чем говорит и статистика. Так, уровень извлечения вторичных материальных ресурсов из состава твердых коммунальных отходов в 2019 году по отношению к 2018-му увеличился на 3,8% и составил 22,6% (18,8% в 2018 году)", - сказал Вадим Демко.

По его словам, к наиболее действенным мерам мотивации населения разделять отходы на виды относятся увеличение закупочных цен на вторичные материальные ресурсы и пропаганда экологической сознательности, в том числе через СМИ.

Представитель Минприроды затронул тему переработки опасных отходов. "Имеющиеся мощности по использованию или обезвреживанию отходов справляются с поступающими на них потоками. Вместе с тем применение наилучших доступных технических методов при обращении с отходами - один из основных принципов в этой области. Появление на рынке услуг новых игроков создаст конкуренцию и, как следствие, на нем останутся более "технологичные", - рассказал он.

Как отметил Вадим Демко, только за 2019 год в Минске было установлено около 1,5 тыс. контейнеров для сбора отработанных элементов питания и ртутьсодержащих ламп. Объем их сбора составил 86 т отработанных элементов питания (76 т в 2018 году) и свыше 346 тыс. ртутьсодержащих ламп (107 тыс. в 2018 году).-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковкиМинприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки
Для снижения негативного воздействия пластиковой упаковки и ее отходов на окружающую среду Минприроды проводит целенаправленную работу по ограничению использования такой упаковки с замещением ее на экологически безопасную, в том числе из стекла и бумаги.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конференция Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новости рубрики Общество
Фото из архива Профсоюзы на субботнике приведут в порядок места боевой славы
Фото из архива Более 7,6 тыс. мемориальных комплексов будут благоустроены к 9 Мая - Минприроды
Фото из архива Более Br500 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков
Онлайн-выставка "Художник и город" откроется в Минске при поддержке банка ВТБ
Во время Армейских игр. Фото из архива Инфраструктуру Брестского полигона готовят для проведения конкурсов АрМИ
Вадим Демко. Фото из архива Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки
Главное
Александр Лукашенко У Лукашенко обсуждают первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы
Румас отметил сбалансированность внешней торговли: положительное сальдо составило $425 млн
В Беларуси выздоровели и выписаны 769 зараженных COVID-19
Smart-билеты на транспорте продают во всех областных центрах страны
Топ-новости
Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы "Восточного партнерства" - о чем говорили Лукашенко и Науседа
Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации
Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки
Новые правила по микрозаймам в Беларуси будут действовать с 27 апреля
Более Br500 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков
Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ
В Японии медицинские маски шьют из оршанского льна
Более 260 тыс. профилактических листовок "Важно знать" распространили волонтеры БРСМ
В рассрочку – без первого взноса! Акция "Покупайте сейчас – платите потом!" стартовала в "Маяке Минска" и "Парке Челюскинцев"!
Осадки ожидаются в Беларуси в выходные
БРСМ дает старт проекту по благоустройству памятников и обелисков
Презентацию новых специальностей проведет МГУ имени А.А.Кулешова
Беларусь призвала ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу визового соглашения
Минсельхозпрод: отказ России от поставок гречки - полная неожиданность, рынок обеспечим сами
В Беларуси выдана первая в СНГ лицензия на онлайн-казино
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.